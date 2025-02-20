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«Новоколледжу» аннулировали лицензию

Арбитражный суд Новосибирской области аннулировал лицензию на осуществление образовательной деятельности АНО «Новоколледж». Решение принято в связи с неисполнением вновь выданного министерством образования Новосибирской области предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, говорится в картотеке арбитражных дел.

Источник: Reuters

«Основанием для аннулирования лицензии является не само нарушение, допущенное лицензиатом, а факт невыполнения указаний лицензирующего органа об устранении этих нарушений», — указано в определении суда.

Согласно материалам дела, выявлены нарушения в части соблюдения требований о порядке приема обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, соблюдении академических прав обучающихся на охрану жизни и здоровья и ознакомление с учебной документацией, не обеспечена реализация в полном объеме образовательных программ и др. Всего организацией допущено 12 нарушений.

«Новоколледж» получил лицензию на реализацию программ среднего профобразования в мае 2022 года. В министерстве образования Новосибирской области отмечали, что колледж не имеет госаккредитации, поэтому может выдавать лишь собственные дипломы.

образование