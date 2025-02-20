«Новоколледжу» аннулировали лицензию

Согласно материалам дела, выявлены нарушения в части соблюдения требований о порядке приема обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, соблюдении академических прав обучающихся на охрану жизни и здоровья и ознакомление с учебной документацией, не обеспечена реализация в полном объеме образовательных программ и др. Всего организацией допущено 12 нарушений.