В Татарстане прокомментировали происшествия с орланами-белохвостами. Об этом рассказали в пресс-службе Госкомитете республики по биоресурсам. Ранее неравнодушные жители региона спасли уже второго обессиленного орлана-белохвоста. Краснокнижную птицу обнаружили на обочине автомобильной трассы в Алексеевском районе.
Как пояснили зоозащитники, орланы-белохвосты адаптированы к холодам. У них есть корма, морозы их не пугают. Ястребы-тетеревятники тоже хорошо переносят зимы. Они могут замерзнуть только в случае травмы.
В Татарстане эти птицы встречается часто. Для них имеются благоприятные условия обитания. Водятся они вдоль Волги и Камы и питаются рыбой, животной пищей. Обессиленного хищника направили в реабилитационный центр Зеленодольского района.
Напомним, в Казани ястреб Трифон отпугивает стаи птиц на мусорном полигоне. Численность стайных птиц сократилась в разы.