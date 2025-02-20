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МАРТ нашел нарушения в 96% проверенных объектов торговой сети «Копеечка»

МАРТ Беларуси сообщил о нарушениях, найденных в сети «Копеечка».

Источник: Комсомольская правда

МАРТ нашел нарушения в 96% проверенных объектов торговой сети «Копеечка». Подробности рассказали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В сообщении сказано, что сотрудниками ведомства были проведены контрольно-аналитические мероприятия торговой сети «Копеечка», которая принадлежит компании «Доброном». По информации Торгового реестра в стране указанной организацией открыто более 1,1 тысячи розничных торговых объектов.

В пресс-службе обратили внимание на то, что нарушения в результате проверки были обнаружены в 96% магазинах. МАРТ направил рекомендации об устранении нарушений, а также выдал предписания о запрете продажи продукции, у которой истек срок годности.

Напомним, что ранее МАРТ нашел нарушения в 86% проверенных объектов торговой сети «Соседи».

Кроме того, МАРТ сказал, что более 100 жалоб поступили на Wildberries с начала 2025 года.

Кстати, торт с дубайским шоколадом выпустили в Беларуси.