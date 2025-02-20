Сезон отжимных ветров начался в Хабаровском крае

Инспекторы ГИМС МЧС России напоминают, что собственное благоразумие и осторожность может защитить вас от беды. Не следует выходить на лёд при плохих погодных условиях, штормовом предупреждении, а также при плохой видимости и в ночное время. Обязательно с собой необходимо иметь полностью заряженный телефон, тёплую одежду и обувь, термос с горячим чаем, средства самоспасения — верёвку, пешню, спасательный жилет. От спиртного лучше отказаться: слишком высок риск получить переохлаждение, кроме того, притупляется внимание и быстрота реакции. Не собирайтесь большими группами на незначительном участке льда, также опасно бурить много лунок рядом. Зачастую лёд начинается разрушаться быстрее у берега, где могут находиться места сбросов тёплых вод, припай менее устойчивый.