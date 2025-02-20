Сезон отжимных ветров начался в Хабаровском крае

По прогнозу синоптиков, на морском побережье Хабаровского края начинается сезон отжимных ветров. В связи с этим возрастает вероятность взлома припайного льда и отрыва ледовых полей. Наибольший риск в бухтах Мучке и Силантьева Ванинского района, а также на побережье Татарского пролива в Советско-Гаванском и Ульчском районах, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В преддверии выходных дней Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается к рыбакам-любителям и напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности. Опасно выходить и выезжать на лёд во время отжимного ветра, сильного волнения моря, при образовании трещин в ледовых полях. Также повышается угроза отрыва ледовых полей при работе ледокола в бухтах, которые выполняют проводку судов. Находиться в это время на льду крайне опасно. Ценой может стать не только улов и имущество, но и ваша жизнь.
Инспекторы ГИМС МЧС России напоминают, что собственное благоразумие и осторожность может защитить вас от беды. Не следует выходить на лёд при плохих погодных условиях, штормовом предупреждении, а также при плохой видимости и в ночное время. Обязательно с собой необходимо иметь полностью заряженный телефон, тёплую одежду и обувь, термос с горячим чаем, средства самоспасения — верёвку, пешню, спасательный жилет. От спиртного лучше отказаться: слишком высок риск получить переохлаждение, кроме того, притупляется внимание и быстрота реакции. Не собирайтесь большими группами на незначительном участке льда, также опасно бурить много лунок рядом. Зачастую лёд начинается разрушаться быстрее у берега, где могут находиться места сбросов тёплых вод, припай менее устойчивый.
Напомним, что отжимной ветер — это опасное природное явление, которое способно уносить суда и людей далеко от берега в открытое море. Иногда это происходит за считаные минуты. Порывы такого ветра могут достигать 20−30 м/с, а высота волн — нескольких метров.