Как в казахстанских школах будут выявлять детей с психическими отклонениями

«Эта служба уже начала работать. Впервые в прошлом году по поручению главы государства созданы 20 центров психологической поддержки. Мы алгоритм разработали: как эти центры, наши педагоги должны взаимодействовать с другими уполномоченными органами в таких случаях при выявлении детей, которые нуждаются в психиатрической и психологической помощи. Мы акцент делаем на то, что школа должна максимально выявлять таких детей, и другие госорганы дальше должны заниматься лечением», — сказал Едил Оспан.