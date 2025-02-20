Школьники Хабаровского края стали лучше питаться

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю подвело итоги проверок питания в школах края. Эксперты отметили, что качество готовых блюд и продуктов в образовательных учреждениях, согласно лабораторным исследованиям, улучшаются из года в год. При этом более половины школьников отметили, что организация питания также стала лучше.