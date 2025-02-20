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Школьники Хабаровского края стали лучше питаться

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю подвело итоги проверок питания в школах края. Эксперты отметили, что качество готовых блюд и продуктов в образовательных учреждениях, согласно лабораторным исследованиям, улучшаются из года в год. При этом более половины школьников отметили, что организация питания также стала лучше.

Источник: РИА "Новости"

Нарушения, которые продолжают фиксироваться во время проверок, остаются практически неизменными: неудовлетворительное санитарное состояние пищеблоков, нарушение установленных требований в меню, плохая организация питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, и прочие.

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