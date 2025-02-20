Антирекорд: казахстанцы не хотят жить в селах

Как сообщил мажилисмен, ссылаясь на официальные данные, по состоянию на 1 октября прошлого года в сельской местности проживало 37,2 процента населения Казахстана.
«С каждым годом этот показатель снижается. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 6208 сел, тогда как в 2023 году их было 6286. Таким образом, всего за два года исчезло 80 сел. Согласно данным Бюро национальной статистики, миграционное сальдо населения в казахстанских селах в прошлом году составило минус 111 400 человек», — отметил Дайрабаев.
По словам депутата, это самый низкий показатель за последние 25 лет.
«За исключением Алматинской и Атырауской областей, во всех регионах миграционное сальдо оказалось ниже нулевой отметки. Особое беспокойство вызывает ситуация в Туркестанской области, откуда уехали 29,2 тысячи человек», — заявил мажилисмен.
Ранее сообщалось, что за последние 10 лет в Казахстане исчезло около 600 сел.