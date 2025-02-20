Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Антирекорд: казахстанцы не хотят жить в селах

80 сел исчезли с карты Казахстана за два года. Об этом во время круглого стола по вопросу развития сельских территорий в Мажилисе заявил депутат Жигули Дайрабаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщил мажилисмен, ссылаясь на официальные данные, по состоянию на 1 октября прошлого года в сельской местности проживало 37,2 процента населения Казахстана.

«С каждым годом этот показатель снижается. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 6208 сел, тогда как в 2023 году их было 6286. Таким образом, всего за два года исчезло 80 сел. Согласно данным Бюро национальной статистики, миграционное сальдо населения в казахстанских селах в прошлом году составило минус 111 400 человек», — отметил Дайрабаев.

По словам депутата, это самый низкий показатель за последние 25 лет.

«За исключением Алматинской и Атырауской областей, во всех регионах миграционное сальдо оказалось ниже нулевой отметки. Особое беспокойство вызывает ситуация в Туркестанской области, откуда уехали 29,2 тысячи человек», — заявил мажилисмен.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет в Казахстане исчезло около 600 сел.