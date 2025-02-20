Антирекорд: казахстанцы не хотят жить в селах

«С каждым годом этот показатель снижается. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 6208 сел, тогда как в 2023 году их было 6286. Таким образом, всего за два года исчезло 80 сел. Согласно данным Бюро национальной статистики, миграционное сальдо населения в казахстанских селах в прошлом году составило минус 111 400 человек», — отметил Дайрабаев.