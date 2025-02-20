Для РФ адаптировали популярный тест для оценки удобства интерфейса ПО

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ученые разработали адаптированную для использования в России версию популярного теста System Usability Scale (SUS), который используется для оценки удобства интерфейса программного обеспечения и удобства пользования электронными приборами. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Тест SUS выделяется своей универсальностью. Мы уже видим большой отклик на нашу работу как со стороны исследователей, так и со стороны бизнеса. К нам в частном порядке за материалами адаптации уже обратились исследователи из двух крупных отечественных компаний», — заявила младший научный сотрудник НИУ ВШЭ Екатерина Косова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечается в сообщении, исследователи адаптировали для использования в России популярный в англоязычных странах опросник SUS. Он был разработан в 1986 году специалистами корпорации DEC для оценки того, насколько удобным считают пользователи те или иные компоненты разрабатываемых систем ПО, микрокомпьютеров и различных электронных приборов. Тест SUS включает в себя большое число утверждений, которые респонденты должны оценить по пятибалльной шкале.
Существующие переводы этого опросника, по словам исследователей, не учитывают в себе важные особенности культуры и психики россиян, что заставило ученых подготовить адаптированную версию теста SUS для России. Для этого ученые заручились поддержкой свыше шести сотен добровольцев, в сотрудничестве с которыми они подготовили и проверили на практике несколько русскоязычных версий SUS.
Для этого ученые разработали подобие веб-сайта для малоизвестного аналога одного из популярных российских подписочных сервисов и попросили добровольцев найти определенные услуги или функции на этом портале, а также оценить удобство пользования. Последующий анализ их ответов показал, что адаптированная версия SUS хорошо справляется с возложенной на нее задачей и позволяет получить столь же качественные данные, как и оригинальная английская форма этого теста.
Как надеются ученые, их разработка поможет российским разработчикам ПО и их зарубежным коллегам максимально точно и надежно отслеживать то, как меняется отношение пользователей к интерфейсу разрабатываемых и обновляемых программных продуктов, и делать это ПО наиболее удобным для эксплуатации.