Для РФ адаптировали популярный тест для оценки удобства интерфейса ПО

Для этого ученые разработали подобие веб-сайта для малоизвестного аналога одного из популярных российских подписочных сервисов и попросили добровольцев найти определенные услуги или функции на этом портале, а также оценить удобство пользования. Последующий анализ их ответов показал, что адаптированная версия SUS хорошо справляется с возложенной на нее задачей и позволяет получить столь же качественные данные, как и оригинальная английская форма этого теста.