Фото крупного района Владивостока 60-х годов пробирает приморцев до слез. Кадры опубликовали в местном тг-канале vtoryakvdk (18+).
На снимке запечатлен участок улицы Русская, где видны дома 45, 47 и 49. На заднем плане видна недостроенность района, а также отсутствие знаковой для многих владивостокцев достопримечательности — кинотеатра.
Комментарии пользователей, увидевших это фото, говорят о разных переживаниях и воспоминаниях. Некоторые вспомнили о временах, когда эти дома только построили и люди, трудившиеся на благо страны, получали жилье бесплатно, без ипотек и кредитов.
«Клево. Мне от таких фоток почему-то уютно в душе, что ли, становится», — пишет один из комментаторов, подчеркивая непередаваемую атмосферу прошлых лет.
Фотография также вызывает интерес к мелочам и деталям. Например, пользователи обращают внимание на отсутствие лестниц, что указывает на особенности жизни в то время — возможно, жители этого района действительно ходили по косогорам, чтобы добраться до своих домов.
Это уникальное фото принесло воспоминания и эмоции многим приморцам, напомнив им об истории и развитии Владивостока в прошлом веке.
«Русская 45, 47, 49», «Только построили, ещё бытовка стоит. Кинотеатра нет», «Эх, и раздали жилье трудящимся…», «Причем бесплатно и без всяких ипотек!», «1967», «Клево. Мне от таких фоток почему-то уютно в душе что ли становится», «Лестниц нет, люди кажется прямо по косогору ходят», «Как молоды мы были, слезы рекой», — комментируют подписчики.