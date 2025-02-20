Кабинет Собчака в Мариинском дворце сделают мемориальным

Анатолий Собчак в 1989 году был избран народным депутатом СССР от 47-го Василеостровского округа Ленинграда. В мае 1990 года он стал председателем Ленсовета. По воспоминаниям близких, из окна своего кабинета в Мариинском дворце он обращался к жителям, собравшимся на площади во время путча, призывая их не подчиняться незаконным решениям ГКЧП. В 1991 году он стал первым избранным мэром Ленинграда, затем Санкт-Петербурга.