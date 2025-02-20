Кабинет Собчака в Мариинском дворце сделают мемориальным

Идея принадлежит нынешнему спикеру ЗакСа Александру Бельскому. Предметы для экспозиции в кабинете ещё не подобрали — фотографии, документы и памятные предметы будут искать в архивах и у бывших депутатов.
Анатолий Собчак в 1989 году был избран народным депутатом СССР от 47-го Василеостровского округа Ленинграда. В мае 1990 года он стал председателем Ленсовета. По воспоминаниям близких, из окна своего кабинета в Мариинском дворце он обращался к жителям, собравшимся на площади во время путча, призывая их не подчиняться незаконным решениям ГКЧП. В 1991 году он стал первым избранным мэром Ленинграда, затем Санкт-Петербурга.
19 декабря президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Собчаку, а потом приехал в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени на концерт памяти Собчака и поделился воспоминаниями о первом мэре Петербурга. В 90-е годы Путин работал под началом Собчака в мэрии, а после отзывался о нем как об «одном из самых ярких политиков современной России».