Одежда вместо конфет: какие подарки выбирают пермяки перед праздниками

Категории подарков для мужчин показали самый высокий рост спроса на маркетплейсах в преддверии Дня святого Валентина и 23 февраля. А вот продажи товаров в категориях «Женщинам» и «Красота», напротив, почти не изменились. Среди гаджетов для своих вторых половинок пермяки чаще покупали беспроводные наушники, смарт-часы и умные колонки. Такие выводы сделали эксперты на основании данных сервиса «Аналитика маркетплейсов», продаж в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota и интернет-магазине накануне февральских праздников.
Активнее всего к Дню всех влюбленных жители Пермского края приобретали одежду для мужчин, что подтверждает сервис «Аналитика маркетплейсов» от МегаФон ПроБизнес. С 8 по 14 февраля эта категория выросла на 30 процентов в сравнении с предшествующей неделей. На втором месте оказались различные товары по уходу для сильного пола — средства для бритья, кремы, шампуни. Рост спроса на такой вид подарков составил 23 процента. И лишь на третьем месте расположились товары для женщин. Речь идет о ювелирных изделиях — их в преддверии Дня всех влюбленных стали покупать на 20 процентов чаще.
При этом годом ранее лидером на маркетплейсах были сладости, которые приобретали в подарок на 24 процента активнее в сравнении с первой неделей февраля. В 2025 году пермяки также покупали на маркетплейсах вкусные презенты, но не так активно (рост +18 процентов). Самыми востребованными в этой категории стали конфеты (+12 процентов).
Выросли продажи парфюмерии (+16 процентов), аксессуаров и товаров для взрослых (+11 процентов у обеих категорий). При этом средний чек на неделе перед 14 февраля заметнее всего подскочил у косметики для мужчин — сразу на 87 процентов. Средний чек за букет цветов стал выше на 25 процентов, третье место по динамике среднего чека занимают ювелирные изделия (+22 процентов).
Среди гаджетов, приобретенных в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, жители Пермского края отдавали предпочтение беспроводным наушникам, смарт-часам и умным колонкам: каждая из категорий выросла в продажах более чем на 20 процентов. Среди смартфонов жители охотнее всего покупали телефоны Infinix и iPhone. Повышенным спросом пользовались также умные часы от Samsung.