Опубликована программа на День защитника Отечества в Нижнем Новгороде

23 февраля в выставочном павильоне Парка Победы до обеда можно будет свободно посетить выставку исторического стрелкового оружия, а в «Швейцарии» — принять участие в спортивно-патриотическом интенсиве, мастер-классах по сборке и разборке оружия, сдать нормы ГТО, примерить противогаз и обучаться основам поисковой работы от «ЛизаАлерт».
В Автозаводском парке в этот день пройдет выставка снаряжения, мастер-классы, квест «Курс молодого бойца». Кульминацией праздника станет военно-историческая реконструкция «Не сдадим рубежей!».
В «Дубках» 23 февраля гости смогут посетить мастер-класс по сборке-разборке оружия, принять участие в дворовой игре «Хоккей в валенках», написать письмо солдату, посетить выставку армейского снаряжения и реконструкцию «Героический подвиг Александра Матросова».
Также праздничную программу в День защитника Отечества подготовили в музее «Домик Каширина» состоится занятие по творчеству Максима Горького и мастер-класс по оригами.
До 23 февраля библиотеки Нижегородского района организуют цикл лекций «Научный полк», которые пройдут в онлайн и офлайн-формате. Также встречи и мероприятия ко Дню защитника Отечества пройдут и в других библиотеках и ДК с 20 по 26 февраля.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что необычные подарки отправляют нижегородцы бойцам СВО на 23 февраля.