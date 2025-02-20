Опубликована программа на День защитника Отечества в Нижнем Новгороде

До 23 февраля библиотеки Нижегородского района организуют цикл лекций «Научный полк», которые пройдут в онлайн и офлайн-формате. Также встречи и мероприятия ко Дню защитника Отечества пройдут и в других библиотеках и ДК с 20 по 26 февраля.