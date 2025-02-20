В Минусинской котловине выявили наскальные рисунки XVII — начала XX веков

«Отличие от предшествующих эпох заключается в простоте и незатейливости сюжетов и образов. В основной массе изображения отображают окружающий мир, уже нет мифологических сюжетов, как было на протяжении многих веков, даже тысячелетий. Но есть сюжеты, в которых присутствуют народные традиции, в частности, жертвоприношения или поминки. Также на скалах запечатлены фрагменты из хакасского эпоса: одни — двуглавые персонажи с собачьими мордами, другие — с растопыренными пальцами, которые препятствуют сражающемуся с ними герою», — сказала заведующий кафедрой археологии КемГУ Ольга Советова.