В Минусинской котловине выявили наскальные рисунки XVII — начала XX веков

КЕМЕРОВО, 20 февраля. /ТАСС/. Наскальные изображения (петроглифы), датируемые XVII — началом XX века, выявлены на территории Минусинской котловины Хакасии и юга Красноярского края. Об этом сообщили ТАСС в Кемеровском государственном университете (КемГУ) по итогам научных экспедиций.
Исследования проводились на различных памятниках наскального искусства, например, горах Тепсей, Усть-Туба, Фунтиковой горе. Ученые выявили множество неизвестных «поздних» изображений, которые получили наименование «народные» или «этнографические»: это различные сцены охоты и перекочевок, изображения семейных пар, хороводов, коней, верблюдов, собак. Также описаны найденные сцены с шаманами и фантастическими существами.
«Отличие от предшествующих эпох заключается в простоте и незатейливости сюжетов и образов. В основной массе изображения отображают окружающий мир, уже нет мифологических сюжетов, как было на протяжении многих веков, даже тысячелетий. Но есть сюжеты, в которых присутствуют народные традиции, в частности, жертвоприношения или поминки. Также на скалах запечатлены фрагменты из хакасского эпоса: одни — двуглавые персонажи с собачьими мордами, другие — с растопыренными пальцами, которые препятствуют сражающемуся с ними герою», — сказала заведующий кафедрой археологии КемГУ Ольга Советова.
Найденные изображения позволяют определить традиции, верования и социальные структуры населения, жившего на берегах Енисея в Новое время. Также в изображенных сценах отражались перемены, связанные с заселением этих земель русскими. Результаты работы авторского коллектива опубликованы в научном журнале «Теория и практика археологических исследований».
Научное изучение петроглифов Минусинской котловины началось в конце XIX века, за это время исследователи обнаружили огромное количество наскальных изображений, относящихся к разным стилям и историческим эпохам.