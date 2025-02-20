«Тигрята» и Кубок Гагарина: главный хоккейный трофей прибыл в Хабаровск

Главный трофей чемпионата КХЛ назван в честь Юрия Гагарина — первого космонавта Земли. Такое посвящение не случайно: для хоккеистов Кубок стал символом прорыва, подобно тому, как Юрий Гагарин совершил прорыв для человечества.
Лицевую сторону Кубка венчает изображение легендарного космонавта и летящей кометы, с другой стороны изображен хоккеист. По кругу приз украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей. В первый год существования Кубок был вручен победителю финальной серии плей-офф — казанскому «Ак Барсу» — 12 апреля в День космонавтики.
Масса Кубка — 19 кг, высота — 84,5 см, объем около — 12 литров. Трофей изготовлен из серебра 925-й пробы, а снаружи покрыт позолотой. Его разыгрывают 16 лучших команд регулярного сезона КХЛ в сериях до четырех побед. Действующим обладателем Кубка является «Металлург» из Магнитогорска.
Организаторами тура уже много лет выступает компания «Ростелеком» при поддержке правительства края. С 2015 года компания поддерживает партнерские отношения с Континентальной хоккейной лигой.
— Лига предоставляет замечательную возможность каждый год экспонировать Кубок на разных территориях. В этом году это территория Дальнего Востока: Приморский край, Хабаровский край и Амурская область. Мы помогаем в развитии спорта и хоккея в частности. С 2015 года «Ростелеком» является партнером Континентальной хоккейной лиги. Хоккей сам по себе динамичный вид спорта, боевой, нам он очень близок, — рассказал директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Раскол. — Вместе с Кубком приехал Сергей Светлов. Мне кажется, это классная история, когда Кубок сопровождает человек такого профессионального уровня. Я представляю, сколько это значит для ребят. Сейчас они переодеваются, пойдут на лед. Думаю, они получат мощную зарядку и мотивацию для себя.
Сопровождает главную хоккейную награду советский хоккеист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, кавалер ордена «Знак Почета», тренер Сергей Светлов. В рамках вернисажа с легендой хоккейного спорта состоялась автограф-сессия, а также тренер провел мастер-класс для юных «тигрят».
— Для ребят очень важно получить напутственные слова, поддержку. В мое время наставники к нам не приезжали, мастер-классов не проводили. Иногда одно слово наставника может дать сильный толчок, простимулировать для новых достижений и новых успехов, — прокомментировал предстоящую тренировку Сергей Светлов.
19 и 20 февраля кубок будет экспонироваться в Хабаровске, а дальше продолжит путь в Приморье и Благовещенск. Кубок уже смогли увидеть жители Урала, Сибири, Волги, Центральной части России, Юга и Северо-западного региона.