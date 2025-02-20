«Тигрята» и Кубок Гагарина: главный хоккейный трофей прибыл в Хабаровск

— Лига предоставляет замечательную возможность каждый год экспонировать Кубок на разных территориях. В этом году это территория Дальнего Востока: Приморский край, Хабаровский край и Амурская область. Мы помогаем в развитии спорта и хоккея в частности. С 2015 года «Ростелеком» является партнером Континентальной хоккейной лиги. Хоккей сам по себе динамичный вид спорта, боевой, нам он очень близок, — рассказал директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Раскол. — Вместе с Кубком приехал Сергей Светлов. Мне кажется, это классная история, когда Кубок сопровождает человек такого профессионального уровня. Я представляю, сколько это значит для ребят. Сейчас они переодеваются, пойдут на лед. Думаю, они получат мощную зарядку и мотивацию для себя.