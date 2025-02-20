86 лет назад американские нацисты провели самую масштабную акцию в истории США

Его преемником стал немецкий шпион Герхард Кунце, бежавший из США в ноябре 1941 года. Его депортировали из Мексики обратно в США и посадили на 15 лет. А последний глава бунда Джордж Фробезе покончил жизнь самоубийством через год после того, как Германия объявила войну Америке. Многие члены бунда были осуждены за антиамериканскую деятельность, а организация вскоре была упразднена.