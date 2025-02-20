В Омске стало больше мест под весенние потопы

Если в 2024 году таких территорий насчитывалось около 250, то в 2025 году в перечень администрации города Омска вошли 354 локации, которые может подтопить весной во время таяния снега и которые, соответственно, необходимо очистить от снежных масс.
Об этом в четверг, 20 февраля 2025 года, заявил мэр Омска Сергей Шелест. Он объехал некоторые из них, к примеру, в Старом Кировске.
«Одним из проблемных в этом отношении является Кировский округ: большое количество частного сектора, неоднородные рельеф и застройка — всё это приводит к определенным трудностям. Об этом не понаслышке знают жители переулка Ключевой, где сегодня работали бригады окружного ДЭУ», — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.
Он пояснил, в феврале с городских улиц вывезли порядка 20 тысяч кубометров снега, тогда как еще нужно отправить на снежные полигоны около 50 тысяч «кубов», чтобы город не настиг весенний потоп.
Ранее «СуперОмск» передавал, в мэрии называли территории, которые затапливает каждый год, как бы с этим ни боролись.