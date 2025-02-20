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В ЦПКиО Екатеринбурга запустят праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

23 февраля в День защитника Отечества в парке Маяковского прогремит праздничный салют.

Об этом сообщает пресс-служба ЦПКиО. Всего будет произведено 30 залпов из раритетных орудий ЗиС-3 ЦВО.

Организаторы обещают, что ночное небо украсят сотнями ярких огней.

Начнется салют в 21.00 на площади Мотоциклистов.

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