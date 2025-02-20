В Екатеринбурге утром 22 февраля перекроют проспект Ленина

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, движение транспорта по проспекту Ленина, на участке от улицы Бажова до Луначарского, будет оперативно перекрыто на время возложения венков к памятнику маршалу Георгию Жукову, а именно с 09:45 до 10:45 по местному времени.