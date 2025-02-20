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В Екатеринбурге утром 22 февраля перекроют проспект Ленина

В Екатеринбурге утром 22 февраля временно ограничат движение по нечетной стороне проспекта Ленина, возле штаба ЦВО.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, движение транспорта по проспекту Ленина, на участке от улицы Бажова до Луначарского, будет оперативно перекрыто на время возложения венков к памятнику маршалу Георгию Жукову, а именно с 09:45 до 10:45 по местному времени.

Автобусы, проезжающие данный участок в сторону площади 1905 года, изменят маршрут. Их перенаправят по следующей схеме: Восточная — Малышева — Луначарского — Ленина.

Жителям и гостям уральской столицы рекомендовали заранее планировать свой маршрут.