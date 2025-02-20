Прокуратура показала подземную галерею в 110-летнем здании омского музея имени Врубеля

Речь идет о подземной галерее, обустроенной вокруг здания музея 1914 года постройки, расположенного по улице Ленина, 3.
Как рассказали в прокуратуре, в здании музея, располагающегося напротив Омского государственного академического театра Драмы, до 1917 года находился городской торговый корпус, вокруг которого была устроена подземная обходная галерея.
"Проведенная выездная проверка показала, что исторические стены и перекрытия подземной галереи находятся в аварийном состоянии: имеются многочисленные дефекты и повреждения, разломы и обрушения кирпичной кладки.
Проход по периметру подземной галереи невозможен в виду загромождения строительным мусором.
Предусмотренные охранными обязательствами в целях сохранения объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы не проводились и не планировались", — заявляется в сообщении прокуратуры..
Таким образом, граждане лишены возможности доступа к подземной галерее в виду ее ненадлежащего технического состояния.
По результатам проверки прокуратура внесла директору БУК «Музей имени М. А. Врубеля» представление с требованиями принять меры для устранения нарушений.
В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.