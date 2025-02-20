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Прокуратура показала подземную галерею в 110-летнем здании омского музея имени Врубеля

В прокуратуре Омской области в четверг, 20 февраля 2025 года, сообщила, что при проверке деятельности омского музея имени Врубеля выявлены нарушения законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия.

Источник: SuperOmsk.ru

Речь идет о подземной галерее, обустроенной вокруг здания музея 1914 года постройки, расположенного по улице Ленина, 3.

Как рассказали в прокуратуре, в здании музея, располагающегося напротив Омского государственного академического театра Драмы, до 1917 года находился городской торговый корпус, вокруг которого была устроена подземная обходная галерея.

"Проведенная выездная проверка показала, что исторические стены и перекрытия подземной галереи находятся в аварийном состоянии: имеются многочисленные дефекты и повреждения, разломы и обрушения кирпичной кладки.

Проход по периметру подземной галереи невозможен в виду загромождения строительным мусором.

Предусмотренные охранными обязательствами в целях сохранения объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы не проводились и не планировались", — заявляется в сообщении прокуратуры..

Таким образом, граждане лишены возможности доступа к подземной галерее в виду ее ненадлежащего технического состояния.

По результатам проверки прокуратура внесла директору БУК «Музей имени М. А. Врубеля» представление с требованиями принять меры для устранения нарушений.

В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Прокуратура