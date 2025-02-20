Хоценко рассказал об успешной реализации нацпроектов в сфере образования в регионе

Первый замминистра образования Омской области Анатолий Волынский рассказал о реализации федерального проекта «Профессионалитет», который стартовал в регионе в 2022 году. За эти три года в регионе построили и ввели в эксплуатацию по ведущим отраслям экономики два образовательно-производственных центра и три образовательных кластера среднего профессионального образования с современной материально-технической базой, которая максимально сокращает разницу между учебным оборудованием и тем, на котором выпускники работают уже на производстве.