Хоценко рассказал об успешной реализации нацпроектов в сфере образования в регионе

Сегодня, 20 февраля, Виталий Хоценко провел коллегию минобразования Омской области, в ходе которой подвел итоги реализации первого цикла нацпроектов, а также обозначил задачи на будущее.
По словам Виталия Хоценко, сейчас в регионе ведется большая работа в сфере образования, а также оказывается федеральная поддержка. Глава региона сообщил, что до 2027 года будут отремонтированы 71 школа, 16 детских садов и 9 колледжей.
Губернатор поставил задачу региональному минобру — продолжать участие в заявочных компаниях на получение федерального финансирования. Особое внимание уделят модернизации инфраструктуры детского отдыха. Виталий Хоценко отметил, что на территории региона продолжат обновлять детские лагеря и создавать комфортные условия для юных омичей.
На коллегии губернатор также выразил благодарность педагогам, наставникам и всем представителям сферы за труд и профессионализм, а затем наградил их почетными грамотами и благодарственными письмами.
За шесть лет реализации президентского нацпроекта Омской области построили 6 школ и 13 детсадов, а также было создано более 13 тысяч новых мест дополнительного образования, пять центров «IT-куб», восемь технопарков «Кванториум».
Также по нацпроекту в сельских школах заработали 372 «Точки роста», отремонтировали 61 спортзал. Благодаря проекту «Земский учитель» 50 учителей из других регионов устроились на работу в школы муниципальных районов. На реализацию мероприятий нацпроекта с 2019 года было выделено более 12,7 миллиардов рублей, 62% из которых — из федерального бюджета. Помимо этого, в Омской области построили или обновили более 1600 инфраструктурных объектов.
На территории региона ведется реализация двух инициатив Владимира Путина — финансовая поддержка классных руководителей и советников по воспитанию, а также организация бесплатного питания для учеников начальных классов.
В Омской области уже разработали паспорт нового нацпроекта «Молодежь и дети», в который вошли сразу девять федеральных проектов. Исполнителем по четырем из них будет региональный минобр, еще в трех — Омская область участвует по линии молодежной политики и минцифры.
Министр образования Омской области Ольга Степанова отметила, что в этом году в микрорайоне «Серебряный берег» планируется достроить школу на 1100 учащихся.
В рамках нового нацпроекта «Семья» в регионе продолжится строительство детских садов. С 2025 по 2027 год реализуют проект по строительству нового детского сада на 310 мест в Центральном округе.
В этом году в детских оздоровительных лагерях в Саргатском, Омском и Любинском районах построят четыре жилых модуля, а также проведут капремонт трех столовых и четырех медпунктов.
Первый замминистра образования Омской области Анатолий Волынский рассказал о реализации федерального проекта «Профессионалитет», который стартовал в регионе в 2022 году. За эти три года в регионе построили и ввели в эксплуатацию по ведущим отраслям экономики два образовательно-производственных центра и три образовательных кластера среднего профессионального образования с современной материально-технической базой, которая максимально сокращает разницу между учебным оборудованием и тем, на котором выпускники работают уже на производстве.
Сегодня на коллегии определили дальнейшие планы и перспективы участия региона в проекте.