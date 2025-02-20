Под Воронежем пациенту за один раз удалили желчный пузырь и аппендикс лапароскопическим путем

Необычную операцию провели в Новоусманской райбольнице.
В хирургическое отделение поступил пациент в тяжелом состоянии. 47-летний мужчина жаловался на боли в правом подреберье, которые не проходили в течение суток.
Врачи поставили диагноз: желчнокаменная болезнь, острое воспаление желчного пузыря. И решили удалить желчный пузырь лапароскопическим методом. Уже в ходе холецистэктомии обнаружили аппендицит — червеобразный отросток с обильным скоплением гноя в правом подреберье, который прилегал к дну желчного пузыря, вызывая вторичное воспаление.
— Хирург Павел Ненашев принял нестандартное решение — удалить сразу два воспаления из одного лапароскопического доступа. В больнице впервые последовательно выполнили две лапароскопические операции на органах брюшной полости, не прибегая к дополнительным разрезам на теле пациента, — сообщили в Новоусманской райбольнице.
На четвертые сутки пациента выписали на амбулаторное лечение.