Под Воронежем пациенту за один раз удалили желчный пузырь и аппендикс лапароскопическим путем

— Хирург Павел Ненашев принял нестандартное решение — удалить сразу два воспаления из одного лапароскопического доступа. В больнице впервые последовательно выполнили две лапароскопические операции на органах брюшной полости, не прибегая к дополнительным разрезам на теле пациента, — сообщили в Новоусманской райбольнице.