В РФ создадут ИИ-платформу для оптимизации научных исследований

«Новые технологии направлены на поддержку ученых на всех этапах научной деятельности — от генерации гипотез до проведения экспериментов и анализа результатов. Эти инструменты призваны ускорить исследовательский процесс и облегчить работу с продолжительными и повторяющимися этапами научной деятельности, предоставляя ученым удобные сервисы для обработки информации и анализа данных. Облачная платформа станет важным шагом в дальнейшей интеграции искусственного интеллекта в науку, что может привести к значительным достижениям в различных областях исследований», — сказал он.