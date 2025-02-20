В РФ создадут ИИ-платформу для оптимизации научных исследований

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Специалисты Сбера разрабатывают облачную платформу на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая позволит оптимизировать процесс научных исследований, рассказал директор центра «AI для науки» Сбербанка Алексей Шпильман в рамках сессии «Искусственный интеллект для химии и материаловедения» на Форуме будущих технологий.
«Новые технологии направлены на поддержку ученых на всех этапах научной деятельности — от генерации гипотез до проведения экспериментов и анализа результатов. Эти инструменты призваны ускорить исследовательский процесс и облегчить работу с продолжительными и повторяющимися этапами научной деятельности, предоставляя ученым удобные сервисы для обработки информации и анализа данных. Облачная платформа станет важным шагом в дальнейшей интеграции искусственного интеллекта в науку, что может привести к значительным достижениям в различных областях исследований», — сказал он.
По словам Шпильмана, облачная платформа, которая призвана помочь ученым ускорить проведение научных исследований, повысить их качество и облегчить написание статей, будет использовать возможности нейросетевой модели GigaChat и других ИИ-инструментов, разработанных Сбером как самостоятельно, так и в сотрудничестве с научным сообществом.
Он отметил, что платформа будет обучена на базах исследовательских данных и научных публикаций, что позволит ей стать полезным инструментом для решения задач в различных областях, таких как химия, физика, биология и математика.
Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года. В этом году он состоится при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация «Росатом». Генеральный партнер — Сбер, стратегический партнер — ПАО «Россети», стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт».
ТАСС выступает информационным партнером форума.