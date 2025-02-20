В День защитника Отечества парки Перми проведут концертные программы

В Перми праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества пройдут во всех районах города. Городские парки 23 февраля ждут гостей на концертные программы.
Объединение «ПермьПарк» с 11:00 до 12:00 жителей Орджоникидзевского района в парк культуры и отдыха им. Чехова. В Индустриальном районе пермяки с 15:00 до 16:00 смогут отдохнуть в саду им. Миндовского. Парк «Счастье есть» в Кировском районе примет гостей с 19:00 до 20:00.
По информации городской администрации, на площади перед мемориалом Уральскому добровольческому танковому корпусу в 12:00 состоится торжественная церемония возложения цветов и венков.
На ул. Сибирской откроют памятник участникам СВО. Торжественное открытие памятника пройдет в 11:00.
Праздничную программу дня наполнят военно-патриотической атмосферой и яркими выступлениями дворцы культуры и библиотеки, общественные пространства города. Они подготовят книжные и фотовыставки, игровые и интеллектуальные программы, спортивные турниры, демонстрации фильмов, музыкальные вечера и множество других мероприятий.