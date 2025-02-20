В День защитника Отечества парки Перми проведут концертные программы

Объединение «ПермьПарк» с 11:00 до 12:00 жителей Орджоникидзевского района в парк культуры и отдыха им. Чехова. В Индустриальном районе пермяки с 15:00 до 16:00 смогут отдохнуть в саду им. Миндовского. Парк «Счастье есть» в Кировском районе примет гостей с 19:00 до 20:00.