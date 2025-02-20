Черешня из Чили и малина из Перу: с начала года через аэропорт «Владивосток» в Приморье поступило более 5 тонн заграничных ягод

По данным фитосанитарного контрольного поста «Аэропорт-Владивосток», с начала 2025 года в Приморье поступило 5,1 тонны ягод импортного производства. Большая часть из них — клубника из Египта.
Также Приморье встретило ежевику, голубику и малину из Мексики, Перу, Турции и немного черешни из Чили.
Всего с начала года через аэропорт в Приморье ввезли 5 160 килограммов разных ягод из пяти стран, из них в феврале — 2 386 килограммов.
Сотрудники Россельхознадзора досмотрели и оформили также небольшие партии смородины, крыжовника и черники из этих же стран.