Хабаровчанка пыталась пронести в суд нож, замаскированный под ручку

В Хабаровске сотрудники службы судебных приставов пресекли попытку проноса запрещенного предмета в здание суда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.
Инцидент произошел 17 февраля в Кировском районном суде. При входе судебные приставы потребовали от посетительницы, прибывшей на заседание, предъявить все предметы, которые могут представлять угрозу. Однако хабаровчанка заявила, что не имеет при себе запрещенных вещей.
В ходе осмотра ее личных вещей в сумке обнаружили нож, замаскированный под шариковую ручку. За попытку скрытного проноса холодного оружия в отношении женщины составлен административный протокол по статье 17.3 КоАП РФ. Теперь ей грозит штраф.