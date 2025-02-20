Хабаровчанка пыталась пронести в суд нож, замаскированный под ручку

Инцидент произошел 17 февраля в Кировском районном суде. При входе судебные приставы потребовали от посетительницы, прибывшей на заседание, предъявить все предметы, которые могут представлять угрозу. Однако хабаровчанка заявила, что не имеет при себе запрещенных вещей.