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Хабаровчанка пыталась пронести в суд нож, замаскированный под ручку

На женщину составлен административный протокол.

В Хабаровске сотрудники службы судебных приставов пресекли попытку проноса запрещенного предмета в здание суда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Инцидент произошел 17 февраля в Кировском районном суде. При входе судебные приставы потребовали от посетительницы, прибывшей на заседание, предъявить все предметы, которые могут представлять угрозу. Однако хабаровчанка заявила, что не имеет при себе запрещенных вещей.

В ходе осмотра ее личных вещей в сумке обнаружили нож, замаскированный под шариковую ручку. За попытку скрытного проноса холодного оружия в отношении женщины составлен административный протокол по статье 17.3 КоАП РФ. Теперь ей грозит штраф.