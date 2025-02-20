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Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Приморье

Она ниже уровня эпидемического порога на 51,46%.

Источник: Комсомольская правда

С 10 по 16 февраля среди всех групп жителей Приморья наблюдаются позитивные тенденции по уменьшению заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей. За последние семь дней уровень заболеваемости COVID-19 снизился еще на 27,7%, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Случаи гриппа регистрируются среди не привитых людей в 99,5%.

«В регионе проводится мониторинг закрытий образовательных учреждений в связи с регистрацией суммарной заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 среди детей. На отчетной неделе полное закрытие образовательных учреждений не зарегистрировано», — добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Учебу частично приостановили в 15 дошкольных учреждениях и 10 классах в шести школах по краю. Специалисты напоминают, что при первых симптомах ОРВИ и гриппа следует остаться дома и обратиться к врачам для получения рекомендаций и постановки диагноза.