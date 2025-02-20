Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Приморье

С 10 по 16 февраля среди всех групп жителей Приморья наблюдаются позитивные тенденции по уменьшению заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей. За последние семь дней уровень заболеваемости COVID-19 снизился еще на 27,7%, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».