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В больницы Башкирии поставляли поддельное масло

Всего в России выявили почти полторы тонны некачественной продукции этого производителя.

Сотрудники Управления Россельхознадзора обнаружили в больницах Башкирии фальсифицированное сливочное масло из Пермского края. По данным ведомства, проведенные анализы показали несоответствие продукции по жирно-кислотному составу.

«По факту выявленных несоответствий по адресам 25 получателей фальсифицированной продукции направили информационные письма о необходимости принятия срочных мер в рамках действующего законодательства. Поставщику молочной продукции объявили предостережение», — прокомментировали в Россельхознадзоре.

Чтобы установить причины выпуска некачественной продукции из Башкирии направили запрос коллегам в Кировскую область, Удмуртскую республику и Пермский край. В результате более 1,45 тонн фальсифицированного сливочного масла вернули производителю.