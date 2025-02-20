В больницы Башкирии поставляли поддельное масло

Сотрудники Управления Россельхознадзора обнаружили в больницах Башкирии фальсифицированное сливочное масло из Пермского края. По данным ведомства, проведенные анализы показали несоответствие продукции по жирно-кислотному составу.
«По факту выявленных несоответствий по адресам 25 получателей фальсифицированной продукции направили информационные письма о необходимости принятия срочных мер в рамках действующего законодательства. Поставщику молочной продукции объявили предостережение», — прокомментировали в Россельхознадзоре.
Чтобы установить причины выпуска некачественной продукции из Башкирии направили запрос коллегам в Кировскую область, Удмуртскую республику и Пермский край. В результате более 1,45 тонн фальсифицированного сливочного масла вернули производителю.