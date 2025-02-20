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Владимир Ревенко сложил полномочия депутата Заксобрания Ростовской области

В Ростовской области досрочно прекратили депутатские полномочия Владимира Ревенко.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области досрочно прекратили депутатские полномочия Владимира Ревенко. Голосование состоялось сегодня, 20 февраля, на 17-м заседании донского парламента. Решение приняли после письменного заявления.

— Хотел бы поблагодарить Владимира Юрьевича за очень эффективную, масштабную работу, которую он осуществлял в качестве депутата Законодательного собрания Ростовской области и руководителя фракции «Единая Россия». Особенные слова благодарности за его ежедневную помощь фронту, боевым подразделениям, нашим ребятам, которые сегодня освобождают наши территории, — сказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Напомним, в феврале 2025 года Владимир Ревенко покинул пост генерального директора ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и был назначен заместителем губернатора Ростовской области по вопросам строительства и ЖКХ региона.

Управленец возглавлял газовые структуры с 2016 года, был депутатом и руководителем фракции «Единая Россия» в донском парламенте, а также в разные годы занимал руководящие должности на предприятиях. Окончил Новороссийскую государственную морскую академию. Был награжден орденом Почета Российской Федерации.