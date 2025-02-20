Владимир Ревенко сложил полномочия депутата Заксобрания Ростовской области

— Хотел бы поблагодарить Владимира Юрьевича за очень эффективную, масштабную работу, которую он осуществлял в качестве депутата Законодательного собрания Ростовской области и руководителя фракции «Единая Россия». Особенные слова благодарности за его ежедневную помощь фронту, боевым подразделениям, нашим ребятам, которые сегодня освобождают наши территории, — сказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.