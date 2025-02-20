Новые остановки появятся в Академическом районе Екатеринбурга

Новые остановки общественного транспорта появятся в Академическом районе Екатеринбурга. Постановление о присвоении наименований остановкам подписал глава города Алексей Орлов.
Новые остановки расположатся на участках улиц, где в скором времени будет запущен общественный транспорт:
«Улица Тенистая» — на улице Суходольской вблизи Тенистой, в сторону Светлореченской;
«Поселок Светлореченский» — на улице Суходольской вблизи поселка Светлореченский, в сторону Хрустальногорской и в сторону Тенистой;
«Улица Евгения Савкова» — на улице Хрустальногорская, вблизи строящегося участка улицы Николая Кичигина и перекрестка Хрустальногорская — Евгения Савкова, в сторону Суходольской и в сторону Архитектора Белянкина);
«Улица Архитектора Белянкина» — на улице Хрустальногорской, вблизи перекрестка Хрустальногорская — Архитектора Белянкина, в сторону Суходольской и в сторону Рябинина;
«Школа № 31» — на улице Евгения Савкова.