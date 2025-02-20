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Новые остановки появятся в Академическом районе Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга подписал постановление о присвоении наименований пяти остановкам.

Новые остановки общественного транспорта появятся в Академическом районе Екатеринбурга. Постановление о присвоении наименований остановкам подписал глава города Алексей Орлов.

Новые остановки расположатся на участках улиц, где в скором времени будет запущен общественный транспорт:

«Улица Тенистая» — на улице Суходольской вблизи Тенистой, в сторону Светлореченской;

«Поселок Светлореченский» — на улице Суходольской вблизи поселка Светлореченский, в сторону Хрустальногорской и в сторону Тенистой;

«Улица Евгения Савкова» — на улице Хрустальногорская, вблизи строящегося участка улицы Николая Кичигина и перекрестка Хрустальногорская — Евгения Савкова, в сторону Суходольской и в сторону Архитектора Белянкина);

«Улица Архитектора Белянкина» — на улице Хрустальногорской, вблизи перекрестка Хрустальногорская — Архитектора Белянкина, в сторону Суходольской и в сторону Рябинина;

«Школа № 31» — на улице Евгения Савкова.