Эксперт Есеев: Арктика может стать мегалабораторией для испытаний технологий

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Арктический регион может выступить мегалабораторией для испытаний новейших технологических решений российских ученых и получения результатов их внедрения, считает научный руководитель НОЦ мирового уровня «Российская Арктика» на базе Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Марат Есеев.
«Арктика выступает уникальной мегалабораторией, где мы можем испытывать новые материалы и технологии для использования в разнообразных сферах. При этом Арктический регион является и точкой, где можно получить непосредственный эффект от внедрения этих технологий: за счет добычи полезных ископаемых, за счет [развития] транспортной инфраструктуры Северного морского пути», — отметил Есеев, выступая на сессии «Материалы для освоения арктических территорий» Форума будущих технологий.
Он напомнил о том, что НОЦ мирового уровня «Российская Арктика», созданный в 2020 году, выступил разработчиком нескольких таких технологий и материалов.
«[Среди них] — перспективные разработки в области измерительной аппаратуры. Например, роботизированные комплексы для измерения внутренних диаметров трубопроводов. Это актуально и для “Газпрома”, заказы есть. [Востребовано и] среди инфраструктурных проектов в области освоения Арктики», — добавил он.
Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года. В 2025 году он состоится при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация «Росатом». Генеральный партнер — «Сбер», стратегический партнер — ПАО «Россети», стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт».
ТАСС выступает информационным партнером форума.