Эксперт Есеев: Арктика может стать мегалабораторией для испытаний технологий

«Арктика выступает уникальной мегалабораторией, где мы можем испытывать новые материалы и технологии для использования в разнообразных сферах. При этом Арктический регион является и точкой, где можно получить непосредственный эффект от внедрения этих технологий: за счет добычи полезных ископаемых, за счет [развития] транспортной инфраструктуры Северного морского пути», — отметил Есеев, выступая на сессии «Материалы для освоения арктических территорий» Форума будущих технологий.