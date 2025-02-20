Свердловские 11-классники выбрали предметы для сдачи ЕГЭ

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, 50,5% выпускников выбрали профильный уровень математики, а 49,5% — базовый. Наиболее популярным дополнительным предметом для сдачи экзамена стало обществознание — его выбрали около 45,7% школьников. Информатику планируют сдавать 23,8% выпускников, а биологию — почти 18%.