Без газоснабжения в Керчи останутся 85 домов

Отключение коснется частного сектора. Без газа останутся 19 домов на ул. 1-я Эспланадная, 5 домов в переулке 1-й Эспланадный, два — в переулке 2-й Эспланадный, в пер. 3-й Эспланадный — 10 домов. На ул. Желябова без газа останутся 2 дома, на Чехова — 20 домов, в переулке 1-й Нагорный — 2 дома, в пер. 4-й Пугачевский — 7 домов, на ул. Елизарова — 8, ул. Симферопольская — 5 домов и в пер. 1-й и 2-й Выгонный — 5 домов.