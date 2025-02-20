В Октябрьском районе Новосибирска без света остались почти 600 домов

Как сообщала КП-Новосибирск, предыдущее отключение в Октябрьском районе фиксировалось 17 февраля. Тогда здесь оказались обесточены 161 дом на других 11 улицах. Согласно свежим данным муниципального портала, к настоящему времени коммунальщикам удалось восстановить инфраструктуру.