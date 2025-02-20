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В Октябрьском районе Новосибирска без света остались почти 600 домов

Приводим список улиц.

Источник: Комсомольская правда

20 февраля электроснабжение прервалось у жителей Новосибирска из Октябрьского района. Речь идет об улицах Коммунстроевская, Автогенная, Ленинградская, Толстого, Московская, Кирова, Дунайская, Хитровская, Гайдара, Дубравы, Камышенская, Лазо, Высокогорная, 2-я Высокогорная и Осипова.

Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент света нет как минимум в 597 домах. Отключения называют плановымыми, причина — ремонтные работы.

Как сообщала КП-Новосибирск, предыдущее отключение в Октябрьском районе фиксировалось 17 февраля. Тогда здесь оказались обесточены 161 дом на других 11 улицах. Согласно свежим данным муниципального портала, к настоящему времени коммунальщикам удалось восстановить инфраструктуру.

ЖКХ