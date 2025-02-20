Рождение ребенка в Беларуси: какие выплаты положены мамам

В Дубае супруга одного из местных миллионеров рассказала, что хочет за рождение второго ребенка как минимум $3,66 миллиона. А мы решили посмотреть, на какие пособия могут рассчитывать беременные и родившие женщины в Беларуси и от чего зависят эти суммы.