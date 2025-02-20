Рождение ребенка в Беларуси: какие выплаты положены мамам

Всего предусмотрена выплата четырех видов пособий, которые назначаются мамам.
Пособие по беременности и родам
Женщина, которая выходит в отпуск по беременности и родам, должна получить его оплату. На пособие по беременности и родам могут рассчитывать только трудоустроенные женщины, либо получающие образование на дневной форме обучения или зарегистрированные в качестве безработных.
Как рассчитать пособие по беременности и родам
Средний дневной заработок за последние 6 месяцев без учета премий и других доплат умножаем на количество дней отпуск по беременности и родам (от 126 до 140).
Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности.
Как понятно из названия, на это пособие имеют право женщины, которые стали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, регулярно посещавшие их и выполнявшие предписания врачей-специалистов в течение всего срока беременности.
Это пособие также выплачивается единовременно и его размер составляет 100% величины бюджета прожиточного минимума. В феврале-апреле 2025 года — это 447,64 рублей.
Пособие в связи с рождением ребенка
Это пособие также единовременное и выплачивается после рождения ребенка.
Пособие по уходу за ребенком
Это ежемесячное пособие назначается в отпуске по уходу за ребенком — то есть до достижения ребенком 3-х лет.
Размер выплат зависит от количества детей в семье:
- на первого ребенка — 35% среднемесячной заработной платы работников в Беларуси за квартал — 861,42 рубль (в феврале-июле 2025 года);
- на второго ребенка (и последующих) — 40% среднемесячной заработной платы работников в Беларуси за квартал — 984,48 рубля;
- на ребенка с инвалидностью — 45% среднемесячной заработной платы работников в Беларуси за квартал — 1 тыс. 107,54 рублей.
Предположим, что у нас есть женщина, которая рожает в первый раз и будет находиться в отпуске по уходу за ребенком в течение 3-х лет. Получим в итоге такую сумму:
Это сумма за 3 года и без учета пособия по беременности и родам, поскольку его размер зависит от того, сколько женщина зарабатывала и у каждой его размер будет индивидуальным..
Важно! Размеры всех пособий периодически пересматриваются.