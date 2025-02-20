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Рождение ребенка в Беларуси: какие выплаты положены мамам

В Дубае супруга одного из местных миллионеров рассказала, что хочет за рождение второго ребенка как минимум $3,66 миллиона. А мы решили посмотреть, на какие пособия могут рассчитывать беременные и родившие женщины в Беларуси и от чего зависят эти суммы.

Всего предусмотрена выплата четырех видов пособий, которые назначаются мамам.

Пособие по беременности и родам

Женщина, которая выходит в отпуск по беременности и родам, должна получить его оплату. На пособие по беременности и родам могут рассчитывать только трудоустроенные женщины, либо получающие образование на дневной форме обучения или зарегистрированные в качестве безработных.

Эта выплата производится единовременно и зависит от среднедневного заработка женщины. Получить пособие можно предъявив листок нетрудоспособности по месту работы.

Как рассчитать пособие по беременности и родам

Средний дневной заработок за последние 6 месяцев без учета премий и других доплат умножаем на количество дней отпуск по беременности и родам (от 126 до 140).

Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности.

Как понятно из названия, на это пособие имеют право женщины, которые стали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, регулярно посещавшие их и выполнявшие предписания врачей-специалистов в течение всего срока беременности.

Это пособие также выплачивается единовременно и его размер составляет 100% величины бюджета прожиточного минимума. В феврале-апреле 2025 года — это 447,64 рублей.

Пособие в связи с рождением ребенка

Это пособие также единовременное и выплачивается после рождения ребенка.

Размер пособия зависит от того, первый это ребенок или второй (и последующий). На первого сумма составит десятикратную величину прожиточного минимума или 4 тыс. 476,40 рублей (в феврале-апреле 2025 года), на второго ребенка (и последующих) — четырнадцатикратный размер прожиточного минимума или 6 тыс. 266,96 рублей.

Пособие по уходу за ребенком

Это ежемесячное пособие назначается в отпуске по уходу за ребенком — то есть до достижения ребенком 3-х лет.

Размер выплат зависит от количества детей в семье:

  • на первого ребенка — 35% среднемесячной заработной платы работников в Беларуси за квартал — 861,42 рубль (в феврале-июле 2025 года);
  • на второго ребенка (и последующих) — 40% среднемесячной заработной платы работников в Беларуси за квартал — 984,48 рубля;
  • на ребенка с инвалидностью — 45% среднемесячной заработной платы работников в Беларуси за квартал — 1 тыс. 107,54 рублей.

Предположим, что у нас есть женщина, которая рожает в первый раз и будет находиться в отпуске по уходу за ребенком в течение 3-х лет. Получим в итоге такую сумму:

447,64 + 4 476,40 + 861,42 * 36 = 35 935,16 рублей или около $11 тысяч.

Это сумма за 3 года и без учета пособия по беременности и родам, поскольку его размер зависит от того, сколько женщина зарабатывала и у каждой его размер будет индивидуальным..

Важно! Размеры всех пособий периодически пересматриваются.