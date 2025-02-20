Квантовые компьютеры ускорят изучение генетических механизмов старения мышц

«Мы упустили много возможностей в развитии генетики и геномных исследований. Чтобы наша страна не опоздала с внедрением квантовых технологий, нам нужно их максимально активно внедрять во все возможные сферы знаний и находить им гибридные применения. В частности, мы планируем использовать квантовые вычислительные системы для изучения регуляции активности генов в мышцах в процессе их старения», — пояснил Гусев.