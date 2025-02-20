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Пассажирский самолет из Красноярска сел в Ленске с неисправным двигателем

Летевший из Красноярска в Ленск самолет АН-26 совершил посадку с неисправным двигателем.

Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Днем 20 февраля самолет АН-26 авиакомпании «КрасАвиа», летевший из Красноярска в Ленск (Якутия), приземлился с неисправным двигателем. Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, на борту находились 20 пассажиров, в том числе один ребенок.

— Посадка произведена в штатном режиме в аэропорту назначения, — добавила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что двигатель сломался прямо во время полета. Воздушное судно отстранили от эксплуатации до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что накануне в Норильске самолет совершил аварийную посадку без выпущенных закрылков.