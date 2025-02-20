Пассажирский самолет из Красноярска сел в Ленске с неисправным двигателем

Днем 20 февраля самолет АН-26 авиакомпании «КрасАвиа», летевший из Красноярска в Ленск (Якутия), приземлился с неисправным двигателем. Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, на борту находились 20 пассажиров, в том числе один ребенок.