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«На глубину 80 километров». Минобороны Беларуси высказалось о проведении военных инспекций с Польшей

Минобороны Беларуси готово к взаимным военным инспекциям с Польшей до 80 км.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны сказали о готовности Беларуси к проведению взаимных военных инспекций с Польшей на глубину 80 километров, сообщает БелТА.

О возможности взаимных военных инспекций, по словам начальника Департамента международного военного сотрудничества Валерия Ревенко, Беларусь оповестила польскую сторону по сети связи ОБСЕ.

— Мы оповестили наших соседей о том, что готовы к проведению мероприятий в рамках региональных мер доверия и безопасности по Венскому документу 2011 года, — прокомментировал помощник главы Минобороны по вопросам международного военного сотрудничества.

Так, было сообщено о готовности Беларуси к информационному обмену, в том числе переговорам, посещению воинских частей, то есть к проведению взаимных инспекций.

— Как на территории Беларуси, так и на территории Польши на глубину 80 километров, — отметил Ревенко.

Представитель Минобороны обратил внимание, что через проведение военных инспекций Польша сможет убедиться в том, что Беларусью не накапливаются силы и средства для какой-либо агрессии. Увериться в миролюбивости белорусской стороны, готовности к диалогу и сотрудничеству. А Беларусь в свою очередь могла бы узнать, что на территории Польши не накапливают потенциал, силы и средства для осуществления агрессивных действий в отношении Союзного государства.

Ревенко указал на осведомленность Минска насчет операции «Безопасное Подлясье», в рамках которой формируют три дивизии, в том числе в 80 километрах от границы Беларуси. И заметил, что предложение Беларуси, как раз станет «тестом» польской политики.

— Наше предложение является своеобразным тестом и своеобразным показателем политики Польши, — указал он.

Готовность Варшавы к подобного рода мероприятиям, по словам представителя Минобороны, продемонстрирует миролюбивость ее политики, а также ее направленность на поиск компромисса и установление добрососедства. При отказе польской стороны или при игнорировании данных мероприятий, у белорусской стороны будет иное мнение о политике Польши.

— Тогда будем строить свою политику, в том числе военную, исходя из данных результатов, — констатировал Ревенко.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в чем заключается сила армии.