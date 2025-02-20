«На глубину 80 километров». Минобороны Беларуси высказалось о проведении военных инспекций с Польшей

В Министерстве обороны сказали о готовности Беларуси к проведению взаимных военных инспекций с Польшей на глубину 80 километров, сообщает БелТА.
О возможности взаимных военных инспекций, по словам начальника Департамента международного военного сотрудничества Валерия Ревенко, Беларусь оповестила польскую сторону по сети связи ОБСЕ.
— Мы оповестили наших соседей о том, что готовы к проведению мероприятий в рамках региональных мер доверия и безопасности по Венскому документу 2011 года, — прокомментировал помощник главы Минобороны по вопросам международного военного сотрудничества.
Так, было сообщено о готовности Беларуси к информационному обмену, в том числе переговорам, посещению воинских частей, то есть к проведению взаимных инспекций.
— Как на территории Беларуси, так и на территории Польши на глубину 80 километров, — отметил Ревенко.
Представитель Минобороны обратил внимание, что через проведение военных инспекций Польша сможет убедиться в том, что Беларусью не накапливаются силы и средства для какой-либо агрессии. Увериться в миролюбивости белорусской стороны, готовности к диалогу и сотрудничеству. А Беларусь в свою очередь могла бы узнать, что на территории Польши не накапливают потенциал, силы и средства для осуществления агрессивных действий в отношении Союзного государства.
Ревенко указал на осведомленность Минска насчет операции «Безопасное Подлясье», в рамках которой формируют три дивизии, в том числе в 80 километрах от границы Беларуси. И заметил, что предложение Беларуси, как раз станет «тестом» польской политики.
— Наше предложение является своеобразным тестом и своеобразным показателем политики Польши, — указал он.
Готовность Варшавы к подобного рода мероприятиям, по словам представителя Минобороны, продемонстрирует миролюбивость ее политики, а также ее направленность на поиск компромисса и установление добрососедства. При отказе польской стороны или при игнорировании данных мероприятий, у белорусской стороны будет иное мнение о политике Польши.
— Тогда будем строить свою политику, в том числе военную, исходя из данных результатов, — констатировал Ревенко.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в чем заключается сила армии.