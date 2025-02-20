«На глубину 80 километров». Минобороны Беларуси высказалось о проведении военных инспекций с Польшей

Представитель Минобороны обратил внимание, что через проведение военных инспекций Польша сможет убедиться в том, что Беларусью не накапливаются силы и средства для какой-либо агрессии. Увериться в миролюбивости белорусской стороны, готовности к диалогу и сотрудничеству. А Беларусь в свою очередь могла бы узнать, что на территории Польши не накапливают потенциал, силы и средства для осуществления агрессивных действий в отношении Союзного государства.