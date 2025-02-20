В СФР Башкирии назвали пособия, на которые могут рассчитывать отцы

Так, например, мужчине могут выплатить единовременное пособие при рождении ребенка. На сегодняшний день размер выплат достигает почти 31 тысячу рублей. Если в семье работает только отец, то деньги перечислят ему. Если оба родителя работающие или неработающие, то получатель определяется на семейном совете.