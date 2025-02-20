В СФР Башкирии назвали пособия, на которые могут рассчитывать отцы

Отцы Башкирии могут рассчитывать на социальные и страховые выплаты. О них напомнили в отделении СФР.
Так, например, мужчине могут выплатить единовременное пособие при рождении ребенка. На сегодняшний день размер выплат достигает почти 31 тысячу рублей. Если в семье работает только отец, то деньги перечислят ему. Если оба родителя работающие или неработающие, то получатель определяется на семейном совете.
Также отцы могут рассчитывать на на пособие по уходу за ребенку. Работающим пособие назначается в размере 40% от среднего заработка за два предшествующих календарных года. В прошлом году это пособие оформили 2,7 тысяч рублей.
Папы также могут оформлять на себя больничный, чтобы ухаживать за ребенком. Если дети младше восьми лет, то пособие выплачивается в размере 100% от среднего заработка.
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