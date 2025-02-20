432 000 участков в Нижегородской области нельзя будет продать с 1 марта

В Нижегородской области у 431,8 тысячи участков отсутствуют сведения о границах в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом порталу «Живем в Нижнем» сообщила руководитель регионального управления Росреестра Оксана Штейн.
По данным на 1 января 2025 года, в ЕГРН есть сведения о 1 420 254 земельных участках в регионе. Из них координатное описание границ есть у ⅔ из них, а именно у 988 399. По сравнению с началом 2024 года количество земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН без границ, уменьшилось на 35,2%.
С 1 марта изменяется порядок регистрации недвижимости: теперь с участками, у которых отсутствуют данные о границах, нельзя будет совершать регистрационные действия. Кроме того, нельзя будет поставить на кадастровый учёт или оформить права на здание, сооружение или объект незавершенного строительства, расположенные на земельном участке без учтённых границ. Таким образом, участок нельзя будет купить или продать.
Отсутствие в ЕГРН сведений о границах земельных участков создает серьёзные проблемы с определением местоположения и площади таких участков. Без четких границ невозможно определить точное местоположение, что может привести к судебным спорам и конфликтам с соседями.
Как проверить, есть ли информация о границах участка в ЕГРН?
Проверить, есть ли информация о границах земельного участка в реестре можно двумя способами:
- ввести адрес или кадастровый номер на публичной кадастровой карте;
- заказать выписку из ЕГРН на «Госуслугах» или лично в МФЦ.
Что делать, если сведения о границах земельного участка отсутствуют?
Если вы захотите продать земельный участок, сведений о границе которого нет в ЕГРН, то сделку могут остановить на любом этапе. Документы примут в установленном порядке, однако при обнаружении нарушения кадастровый инженер остановит регистрацию. Для того, чтобы у вас с 1 марта не пропало право совершать регистрационные действия с недвижимостью, необходимо внести сведения о границах в ЕГРН. Данные вносятся на основании заявления от гражданина и межевого плана.
Межевание участка проводит кадастровый инженер. Для этого ему нужно приехать на земельный участок. На месте кадастровый инженер проводит необходимые замеры и расчеты. План необходимо будет согласовать с соседями, участки которых граничат с вашим.
На основании заявления и межевого плана сведения внесут в Единый государственный реестр недвижимости.