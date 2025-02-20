432 000 участков в Нижегородской области нельзя будет продать с 1 марта

Если вы захотите продать земельный участок, сведений о границе которого нет в ЕГРН, то сделку могут остановить на любом этапе. Документы примут в установленном порядке, однако при обнаружении нарушения кадастровый инженер остановит регистрацию. Для того, чтобы у вас с 1 марта не пропало право совершать регистрационные действия с недвижимостью, необходимо внести сведения о границах в ЕГРН. Данные вносятся на основании заявления от гражданина и межевого плана.