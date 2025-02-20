В МВД Татарстана не хватает более 4 тысяч сотрудников

Наиболее сложная ситуация с некомплектом обстоит сейчас с конвойным подразделением, где не хватает более 36% сотрудников, ППС — также более 36% некомплекта. В подразделения следствия и уголовного розыска не хватает около 30% сотрудников. Кроме того, в Татарстане не хватает и участковых.