В МВД Татарстана не хватает более 4 тысяч сотрудников

«Сегодня кадровая ситуация в органах внутренних дел, как в Татарстане, так и по всей России, остается напряженной. Значительный отток личного состава приводит к росту некомплекта. На конец прошлого года некомплект составлял 22,7%, то есть 4,4 тыс сотрудников. На конец февраля некомплект составляет уже 23,4%», — рассказал Дамир Сатретдинов.
Наиболее сложная ситуация с некомплектом обстоит сейчас с конвойным подразделением, где не хватает более 36% сотрудников, ППС — также более 36% некомплекта. В подразделения следствия и уголовного розыска не хватает около 30% сотрудников. Кроме того, в Татарстане не хватает и участковых.