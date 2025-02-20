Подземную галерею музея имени Врубеля отремонтируют и откроют для омичей

Прокуратура требует от директора омского музея имени Врубеля отремонтировать подземную галерею, которая находится сейчас в аварийном состоянии. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
В музее до 1917 года находился торговый корпус, вокруг которого была устроена подземная обходная галерея.
В ходе проверки выяснилось, что стены и перекрытия подземной галереи сейчас находятся в аварийном состоянии, а проход по ее периметру загроможден строительным мусором.
«Предусмотренные охранными обязательствами в целях сохранения объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы не проводились и не планировались», — добавили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура внесла представление директору музея и потребовала устранить обнаруженные нарушения.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омский музей имени Врубеля отметил юбилей выпуском почтового конверта.