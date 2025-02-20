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Минобороны: Беларусь не видит предпосылок для деэскалации обстановки в мире

В Минобороны сказали, что Беларусь не видит предпосылок для деэскалации военно-политической обстановки в мире.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны сказали, что Беларусь не видит предпосылок для деэскалации военно-политической обстановки в мире, передает БелТА.

По словам начальника Департамента международного военного сотрудничества Валерия Ревенко, сегодня военная политика ни одного государства не реализуется без учета актуальных глобальных и региональных процессов. При этом помощник главы Минобороны по вопросам международного военного сотрудничества, охарактеризовал военно-политическую обстановку сложной и напряженной на протяжении длительного периода. И добавил, что предпосылок к изменению ситуации нет.

— К сожалению, в настоящее время предпосылок для деэскалации не прослеживается, — констатировал Ревенко.

Также Минобороны Беларуси высказалось о проведении военных инспекций с Польшей: «На глубину 80 километров».

А еще президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в чем заключается сила армии.