Минобороны: Беларусь не видит предпосылок для деэскалации обстановки в мире

В Министерстве обороны сказали, что Беларусь не видит предпосылок для деэскалации военно-политической обстановки в мире, передает БелТА.
По словам начальника Департамента международного военного сотрудничества Валерия Ревенко, сегодня военная политика ни одного государства не реализуется без учета актуальных глобальных и региональных процессов. При этом помощник главы Минобороны по вопросам международного военного сотрудничества, охарактеризовал военно-политическую обстановку сложной и напряженной на протяжении длительного периода. И добавил, что предпосылок к изменению ситуации нет.
— К сожалению, в настоящее время предпосылок для деэскалации не прослеживается, — констатировал Ревенко.
Также Минобороны Беларуси высказалось о проведении военных инспекций с Польшей: «На глубину 80 километров».
А еще президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в чем заключается сила армии.