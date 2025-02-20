Минобороны: Беларусь не видит предпосылок для деэскалации обстановки в мире

По словам начальника Департамента международного военного сотрудничества Валерия Ревенко, сегодня военная политика ни одного государства не реализуется без учета актуальных глобальных и региональных процессов. При этом помощник главы Минобороны по вопросам международного военного сотрудничества, охарактеризовал военно-политическую обстановку сложной и напряженной на протяжении длительного периода. И добавил, что предпосылок к изменению ситуации нет.