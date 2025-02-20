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Как переносят морозы утки и лебеди в парке Симферополя

Сотрудники рассказали, чем питаются пернатые и как экономят энергию.

Источник: МБУК "Парки столицы"

Лебеди и утки на пруду парка Гагарина в Симферополе зимуют с комфортом. Водоем полностью не замерз, основная пища пернатых — водоросли им доступна, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МБУК «Парки столицы».

Птиц подкармливают и гости парка специальным кормом из автоматов возле пруда.

«Радовать пернатых без вреда для их здоровья можно также тертой морковью, овсянкой, листьями салата, отварным зерном и яблоками. Лебеди и дикие утки могут успешно переносить температуры до −15°. При сильном похолодании они выбирают на льду или берегу безопасное место и ложатся отдыхать для экономии энергии», — рассказали сотрудники парка.

флора и фауна