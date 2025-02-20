Как переносят морозы утки и лебеди в парке Симферополя

«Радовать пернатых без вреда для их здоровья можно также тертой морковью, овсянкой, листьями салата, отварным зерном и яблоками. Лебеди и дикие утки могут успешно переносить температуры до −15°. При сильном похолодании они выбирают на льду или берегу безопасное место и ложатся отдыхать для экономии энергии», — рассказали сотрудники парка.