Омские мужчины рассказали, чего хотят на 23 Февраля

Среди желаемых подарков лидируют деньги — их хотели бы получить 15% опрошенных. На втором месте — техника и инструменты для ремонта (9%). Ещё 7% мечтают отправиться в путешествие, 6% хотели бы получить нож или охотничье снаряжение. По 5% опрошенных предпочли бы смартфон или спортивные товары, а 4% выбрали аксессуары для авто, книги или сертификаты на обучение.