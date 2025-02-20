Омские мужчины рассказали, чего хотят на 23 Февраля

Среди желаемых подарков лидируют деньги — их хотели бы получить 15% опрошенных. На втором месте — техника и инструменты для ремонта (9%). Ещё 7% мечтают отправиться в путешествие, 6% хотели бы получить нож или охотничье снаряжение. По 5% опрошенных предпочли бы смартфон или спортивные товары, а 4% выбрали аксессуары для авто, книги или сертификаты на обучение.
Однако чаще всего мужчины получают совсем не то, о чём мечтают. Самый распространённый подарок — одежда, включая носки и белье (19%). На втором месте — парфюмерия и средства по уходу (9%). В тройку лидеров также вошли нематериальные проявления внимания, такие как забота и тёплые слова (7%).
Около 4% мужчин в итоге получают деньги, ещё столько же отмечают, что им дарят «всякую ерунду». Бритвенные принадлежности выбирают для подарка в 3% случаев, а праздничный ужин, алкоголь или инструменты дарят лишь 2% респондентов. Самое неожиданное — 29% мужчин вообще остаются без подарка в этот день.