На Кубани зарегистрировали первые случаи укусов клещей с начала 2025 года

«Лидером по числу обращений в текущем году стал Южный федеральный округ. Там зафиксировано 33 случая. В Центральном федеральном округе — 19, в Уральском — пять, в Северо-Западном — три, в Приволжском — два», — цитирует клинику издание «Известия».