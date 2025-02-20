На Кубани зарегистрировали первые случаи укусов клещей с начала 2025 года

В Краснодарском крае зарегистрировали первые укусы клещей с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
78 случаев зарегистрированы в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Севастополе, Ростовской и Калининградской областях. Отмечается, что заражения болезнями, которые переносят клещи, не зафиксировано.
«Лидером по числу обращений в текущем году стал Южный федеральный округ. Там зафиксировано 33 случая. В Центральном федеральном округе — 19, в Уральском — пять, в Северо-Западном — три, в Приволжском — два», — цитирует клинику издание «Известия».
Единственным способом защиты от заражения переносимых клещами заболеваний эксперты называют вакцинацию. Но прививки ставят только от клещевого энцефалита.