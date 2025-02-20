Учеников лицея УрФУ в Екатеринбурге временно переведут в другую школу

Корпус начальной школы с пищеблоком будет снесен в последний момент, когда строительство нового здания будет на последнем этапе. Второй корпус сохранят, чиновники планируют сделать в нем ремонт. Однако сроки работ неизвестны, так как пока что на эти цели нет средств. Проведение ремонта будет зависеть от того, когда будут выделены деньги из федерального бюджета. На время ремонта учеников лицея переведут в школу № 314, которая находится на Советской, 60.