Учеников лицея УрФУ в Екатеринбурге временно переведут в другую школу

На днях вице-мер Рустам Галямов заявил, что новый корпус школы могут начать строить в 2026—2027 годах. Главный архитектор города Руслан Габдрахманов накануне опубликовал эскиз проекта нового учебного здания. Удивительно, но в одном из лучших учебных заведений Свердловской области никогда не было капитального ремонта. Поблизости строительство жилого квартала разворачивает компания «Атомстройкомплекс», и власти рассчитывают на социальную ответственность девелопера.
Корпус начальной школы с пищеблоком будет снесен в последний момент, когда строительство нового здания будет на последнем этапе. Второй корпус сохранят, чиновники планируют сделать в нем ремонт. Однако сроки работ неизвестны, так как пока что на эти цели нет средств. Проведение ремонта будет зависеть от того, когда будут выделены деньги из федерального бюджета. На время ремонта учеников лицея переведут в школу № 314, которая находится на Советской, 60.
«Ученики пойдут в школу № 314, там откроют вторую смену, которой сейчас нет. Возможно, часть учеников “принимающей” школы придется перевести на вторую смену, так как старшеклассники, по закону, на ней учиться не могут», — отметил собеседник.
Напомним, впервые о строительстве нового корпуса для лицея УрФУ чиновники заговорили еще в октябре 2023 года. Тогда об этих планах корреспонденту ЕАН и вице-мэру Екатеринбурга Рустаму Галямову рассказал замдиректора корпорации «Атомстройкомплекс» Александр Копылов. «Мы стараемся сначала делать социальную структуру. У этого лицея есть старый корпус и переход. Поскольку лицей переполнен, то демонтаж (старого здания) будет проходить в последний момент, когда перейдем к этапу благоустройства», — сказал Александр Копылов. Он отметил, что сам заканчивал лицей № 130. Рустам Галямов тогда подчеркнул, что в первую очередь лицей нуждается в капремонте.
Средняя школа № 130 была открыта в Свердловске в 1961 году. В 1995 году ей был присвоен статус школы-лицея УГТУ. А через пять лет был создан единый образовательный комплекс «Лицей № 130 — ГОУ ВПО УГТУ-УПИ». Физико-математический лицей № 130 стабильно входит в топ-3 лучших школ Екатеринбурга, наряду с 9 гимназией и СУНЦ УрФУ.