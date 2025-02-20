Бывший участковый из Уфы предстанет перед судом за взятку

В Уфе осудят бывшего сотрудника полиции. Экс-участкового обвиняют в получении взятки.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, мужчина брал денежное вознаграждение у индивидуального предпринимателя, чтобы не составлять на него протоколы за незаконную реализацию контрафактного алкоголя. Полицейский успел получить 140 тысяч рублей.
Свою вину мужчина признал. Теперь его ожидает суд, который определит его дальнейшую судьбу.
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