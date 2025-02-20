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КГБ внес осужденных за теракт на аэродроме Мачулищи в список террористов

КГБ: осужденные по делу о теракте в Мачулищах внесены в список террористов.

Источник: Комсомольская правда

В Комитете государственной безопасности Беларуси сообщили о внесении осужденных по делу о теракте на аэродроме Мачулищи в список террористов, пишет БелТА.

Так, осужденные по делу о теракте в Мачулищах включены в обновленный от 19 февраля 2025-го перечень организаций и физлиц, которые причастны к террористической деятельности. В частности, в перечень внесены имена осужденных Николая Швеца, гражданина России и Украины, а также граждан Беларуси Михаила Демина, Сергея Лопарева, Олега Сычева, Евгении Точицкой и Виталия Якутика.

Данные лица внесены в список террористов на основании вступления решения суда в законную силу.

Напомним, в конце декабря 2024-го Генпрокуратура сообщала, что приговор по делу о теракте на аэродроме Мачулищи вступил в силу.

Тем временем в Минобороны отметили, что Беларусь не видит предпосылок для деэскалации обстановки в мире.