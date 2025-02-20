КГБ внес осужденных за теракт на аэродроме Мачулищи в список террористов

Так, осужденные по делу о теракте в Мачулищах включены в обновленный от 19 февраля 2025-го перечень организаций и физлиц, которые причастны к террористической деятельности. В частности, в перечень внесены имена осужденных Николая Швеца, гражданина России и Украины, а также граждан Беларуси Михаила Демина, Сергея Лопарева, Олега Сычева, Евгении Точицкой и Виталия Якутика.