В Саках появится новый медицинско-оздоровительный комплекс

На западном берегу Крыма построят медицинско-оздоровительный комплекс на базе санатория для родителей с детьми «Голубая волна». Учреждение будет работать в Саках, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу минжилполитики и стройнадзора республики.