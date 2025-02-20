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В Саках появится новый медицинско-оздоровительный комплекс

Первых постояльцев он примет уже в конце 2027 году.

На западном берегу Крыма построят медицинско-оздоровительный комплекс на базе санатория для родителей с детьми «Голубая волна». Учреждение будет работать в Саках, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу минжилполитики и стройнадзора республики.

Ведомство выдало разрешение на возведение объекта. Общая площадь застройки составит 33,3 тысячи кв. метров. На территории разместится корпус в 14 этажей, который сможет принять одновременно более тысячи человек.

Завершить строительство планируют к октябрю 2027 года.

Сейчас в санатории дети размещаются в трехэтажном и одноэтажном спальных корпусах. Они получают лечебное 5-разовое питание. На территории также работает медцентр.

медицина