В Саках появится новый медицинско-оздоровительный комплекс

На западном берегу Крыма построят медицинско-оздоровительный комплекс на базе санатория для родителей с детьми «Голубая волна». Учреждение будет работать в Саках, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу минжилполитики и стройнадзора республики.
Ведомство выдало разрешение на возведение объекта. Общая площадь застройки составит 33,3 тысячи кв. метров. На территории разместится корпус в 14 этажей, который сможет принять одновременно более тысячи человек.
Завершить строительство планируют к октябрю 2027 года.
Сейчас в санатории дети размещаются в трехэтажном и одноэтажном спальных корпусах. Они получают лечебное 5-разовое питание. На территории также работает медцентр.