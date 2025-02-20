В Иркутске продолжает действовать «дачная амнистия»

Жителям Иркутска напомнили о действии «дачной амнистии». С помощью нее можно в упрощенном порядке зарегистрировать жилье в садоводстве или частном секторе. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, при амнистии не надо направлять уведомления о сроках строительства и разрешения на ввод в эксплуатацию.
— На фоне применения повышающего коэффициента при оплате за электричество для иркутян сегодня это особо актуально. При подтверждении наличия электроотопления в доме, одним из обязательных документов является подтверждение права собственности на жилой объект. Кроме этого, при его отсутствии невозможно продать недвижимое имущество, подарить, передать по наследству или застраховать. Также есть опасность стать жертвой мошенников, — уточнили в КУМИ.
Дом регистрируют руководствуясь техническим планом. Его подготавливает кадастровый инженер. Один из важных моментов, что земля должна быть оформлена официально и иметь разрешение на использование под жилье, дачу или подсобное хозяйство. Если в Росреестре нет сведений об объекте, то их вносят вместе с регистрацией собственности.