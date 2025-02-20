В Иркутске продолжает действовать «дачная амнистия»

— На фоне применения повышающего коэффициента при оплате за электричество для иркутян сегодня это особо актуально. При подтверждении наличия электроотопления в доме, одним из обязательных документов является подтверждение права собственности на жилой объект. Кроме этого, при его отсутствии невозможно продать недвижимое имущество, подарить, передать по наследству или застраховать. Также есть опасность стать жертвой мошенников, — уточнили в КУМИ.